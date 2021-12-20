РФС против ЧМ каждые два года

Фото: инстаграм РФС/Автор неизвестен

Руководство Российского футбольного союза поддерживает позицию УЕФА в вопросе противостояния идее ФИФА проводить ЧМ каждые два года, сообщает РБК Спорт.

"РФС ценит отношения с ФИФА, но в вопросе реформы мирового первенства поддерживает УЕФА", – заявил источник в РФС, отметив, что в принятии этого решения организация проводит консультации с клубами РПЛ.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил слова о консультациях РФС с клубами РПЛ. "Мы вырабатываем единую позицию в РФС. В рамках РПЛ и РФС, а потом о ней будем заявлять. Публичная дискуссия тут не уместна", – сказал Медведев.

Два остальных источника из руководства клубов РПЛ добавили, что РФС проводил с ними консультации по вопросам ЧМ. "Многие наши клубы также не видят особого смысла в проведении мирового первенства раз в два года", – сказал один из источников.

Инициатором проведения ЧМ раз в два года выступает президент ФИФА Джанни Инфантино.

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