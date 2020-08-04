РФС проверит договорённости "Спартака" и "Химок"

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РФС проверит договорённости "Спартака" и "Химок"

Сотрудничество между "Спартаком" и "Химками" заинтересовало Российский футбольный союз, пишет телеграм-канал "Мутко против".

По информации источника, руководство РФС планирует запросить у клубов всю информацию об их договорённостях и проверить отношения сторон на соответствие регламенту.

Поводом для разбирательств стали скандальные высказывания экс-тренера "Химок" Сергея Юрана.

В частности, наставник заявлял, что министр спорта Московской области Роман Терюшков обсуждал с генеральным директором "Спартака" Шамилем Газизовым зарплаты и другие финансовые нюансы.

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