РФС пытается добиться сокращения карантина для легионеров клубов РПЛ
Журналист Нобель Арустамян рассказал, что для легионеров РПЛ могут сократить срок карантина.
"РФС имеет договоренность с Росавиацией о возвращении легионеров - скоро они вернутся в Россию и начнут тренироваться. Однако есть еще одна проблема, о которой ранее говорил Леонид Слуцкий: по прибытию легионерам придется отправиться на двухнедельный карантин.
Мне стало известно, что РФС решает этот вопрос на уровне правительства России. Есть вероятность, что для легионеров срок карантина будет сокращен. Все сдадут тест на коронавирус, и если результаты будут отрицательными, игроки смогут присоединиться к общей группе через пять-шесть дней. Возможно, и того меньше, четыре дня - тут версии разнятся", - заявил Арустамян.
Напомним, что сезон РПЛ может быть возобновлен 21 или 28 июня. Решение по этому вопросу могут принять 15 мая.
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