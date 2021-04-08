РФС раскрыл подробности жеребьёвки 1/2 финала Кубка России

Российский футбольный союз выпустил анонс жеребьёвки полуфинальной стадии Кубка страны.

Напомним, что в четвёрку лучших команд турнира уже пробились "Локомотив" и "Ахмат", ещё двух участников определят сегодня.

"9 апреля в эфире "Матч ТВ" пройдёт жеребьёвка полуфиналов Кубка России. В ней примут участие легенды сборной России Егор Титов, Дмитрий Аленичев и Руслан Нигматуллин. А также звёздные болельщики команд-полуфиналистов. Начало прямой трансляции - в 18:00 мск", - сообщил РФС.

Финал Кубка России должен состояться 12 мая. Место проведения матча ещё не определено.

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