РФС рассматривает два варианта реформы Кубка России

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РФС рассматривает два варианта реформы Кубка России

Стали известны возможные варианты реформы Кубка России по футболу.

Как сообщил в своём телеграм-канале журналист Сергей Егоров, РФС рассматривает два проекта изменения формата турнира.

"1. До стадии 1/8 финала не играют участники еврокубков (6 клубов), оставшиеся 10 клубов РПЛ начинают выступать с элитного группового раунда (10 групп по 3 команды в каждой). Клубы РПЛ вступают в борьбу именно с этой стадии, и в группе с ними будет по одной команде из ФНЛ и ПФЛ - каждая из команд проводит по 2 матча в группе, 10 победителей групп выходят в 1/8 и с этой стадии привычный розыгрыш турнира.

2. То же самое, только с поправкой на то, что с сезона 2021/22 из-за потери 6-го места в рейтинге Ассоциаций УЕФА в еврокубках будут играть 5 российских клубов - соответственно на групповой стадии групп будет не 10, а 11", - написал журналист.

При этом Егоров прогнозирует несогласие клубов РПЛ с такой реформой, поскольку им придётся проводить больше матчей, а уплотнение календаря несёт риски в чемпионате на осеннем отрезке.

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