РФС рассматривает два варианта реформы Кубка России
Стали известны возможные варианты реформы Кубка России по футболу.
Как сообщил в своём телеграм-канале журналист Сергей Егоров, РФС рассматривает два проекта изменения формата турнира.
"1. До стадии 1/8 финала не играют участники еврокубков (6 клубов), оставшиеся 10 клубов РПЛ начинают выступать с элитного группового раунда (10 групп по 3 команды в каждой). Клубы РПЛ вступают в борьбу именно с этой стадии, и в группе с ними будет по одной команде из ФНЛ и ПФЛ - каждая из команд проводит по 2 матча в группе, 10 победителей групп выходят в 1/8 и с этой стадии привычный розыгрыш турнира.
2. То же самое, только с поправкой на то, что с сезона 2021/22 из-за потери 6-го места в рейтинге Ассоциаций УЕФА в еврокубках будут играть 5 российских клубов - соответственно на групповой стадии групп будет не 10, а 11", - написал журналист.
При этом Егоров прогнозирует несогласие клубов РПЛ с такой реформой, поскольку им придётся проводить больше матчей, а уплотнение календаря несёт риски в чемпионате на осеннем отрезке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15