РФС рассматривает семь кандидатов на замену Черчесову

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РФС рассматривает семь кандидатов на замену Черчесову

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Появилась новая информация о возможной смене главного тренера сборной России.

По данным РБК, Российский футбольный союз уже составил шорт-лист из специалистов, которые могут заменить на посту Станислава Черчесова.

Сообщается, что в списке РФС фигурируют два отечественных тренера и пять зарубежных. Наставника "Зенита" Сергея Семака там нет.

Напомним, что Черчесов возглавляет сборную с августа 2016 года. Россияне провалились на Евро-2020, заняв последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Не пропустите: Сёмин встал на защиту Черчесова. | http://soccernews.ru
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