РФС рассмотрит слова Погребняка о темнокожих футболистах в сборной России

Теги уралроссияпавел погребняк

РФС рассмотрит слова Погребняка о темнокожих футболистах в сборной России
Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал, что комиссия рассмотрит слова нападающего "Урала" Павла Погребняка, который ранее выразил недовольство тем, что в сборной России присутствуют темнокожие футболисты.

"Заявление на Павла Погребняка по поводу его слов в отношении Ари подано. Это сделал Александр Дюков. Мы будем обсуждать это на заседании", - приводят слова Андреева российские СМИ.

По некоторым данным, Погребняк может получить наказание на 10 матчей.

В нынешнем сезоне 35-летний форвард провел четыре матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Не пропустите: Ари ответил Погребняку: "Этот парень просто не заслуживает внимания". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Наполи" нацелился на трех игроков "Реала"

"Наполи" нацелился на трех игроков "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 41
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 36
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
4 Краснодар Краснодар 20 35
5 Спартак Москва Спартак Москва 20 33
6 Ростов Ростов 20 29
7 Рубин Рубин 20 28
8 Ахмат Ахмат 20 27
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 20 27
10 Оренбург Оренбург 19 26
11 Крылья Советов Крылья Советов 19 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 20 23
13 Урал Урал 20 23
14 Анжи Анжи 20 18
15 Уфа Уфа 20 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов