РФС рассмотрит слова Погребняка о темнокожих футболистах в сборной России



Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал, что комиссия рассмотрит слова нападающего "Урала" Павла Погребняка, который ранее выразил недовольство тем, что в сборной России присутствуют темнокожие футболисты.

"Заявление на Павла Погребняка по поводу его слов в отношении Ари подано. Это сделал Александр Дюков. Мы будем обсуждать это на заседании", - приводят слова Андреева российские СМИ.

По некоторым данным, Погребняк может получить наказание на 10 матчей.

В нынешнем сезоне 35-летний форвард провел четыре матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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