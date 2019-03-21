РФС рассмотрит слова Погребняка о темнокожих футболистах в сборной России
Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал, что комиссия рассмотрит слова нападающего "Урала" Павла Погребняка, который ранее выразил недовольство тем, что в сборной России присутствуют темнокожие футболисты.
"Заявление на Павла Погребняка по поводу его слов в отношении Ари подано. Это сделал Александр Дюков. Мы будем обсуждать это на заседании", - приводят слова Андреева российские СМИ.
По некоторым данным, Погребняк может получить наказание на 10 матчей.
В нынешнем сезоне 35-летний форвард провел четыре матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
Не пропустите: Ари ответил Погребняку: "Этот парень просто не заслуживает внимания". | http://soccernews.ru
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