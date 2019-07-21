РФС рассмотрит судейство в матче "Ростов" - "Спартак"

Теги спартак москваростов

РФС рассмотрит судейство в матче "Ростов" - "Спартак"

В Российском футбольном союзе сообщили, что рассмотрят претензии "Ростова" на судейство Кирилла Левникова в матче 2-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2).

"РФС ознакомился с заявлением "Ростова". Вопрос судейства на матче "Ростов" - "Спартак" рассматривается департаментом судейства и инспектирования и находится на контроле у руководства РФС. Оценка работы судей будет вынесена РФС позднее, после окончания тура", - приводят заявление пресс-службы РФС российские СМИ.

Ростовский клуб недоволен целым рядом эпизодов судейства Левникова. Ростовчане считают, что арбитр не назначил два пенальти в ворота "Спартака", а также должен был удалить полузащитника "красно-белых" Зелимхана Бакаева. В связи с этим "Ростов" будет добиваться наказания арбитра.

Не пропустите: "Ростов" намерен подать жалобу на судейство матча со "Спартаком". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" одержал сложную победу над "Тамбовом" в РПЛ

"Локомотив" одержал сложную победу над "Тамбовом" в РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Урал Урал 2 6
2 Ростов Ростов 2 4
3 Спартак Москва Спартак Москва 2 4
4 Арсенал Тула Арсенал Тула 2 4
5 Крылья Советов Крылья Советов 2 3
6 Ахмат Ахмат 2 3
7 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 1 3
8 Краснодар Краснодар 2 3
9 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2 3
10 Локомотив Москва Локомотив Москва 1 1
11 Рубин Рубин 1 1
12 Динамо Москва Динамо Москва 1 1
13 Тамбов Тамбов 1 0
14 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 1 0
15 Уфа Уфа 2 0
16 Оренбург Оренбург 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов