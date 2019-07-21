РФС рассмотрит судейство в матче "Ростов" - "Спартак"
В Российском футбольном союзе сообщили, что рассмотрят претензии "Ростова" на судейство Кирилла Левникова в матче 2-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2).
"РФС ознакомился с заявлением "Ростова". Вопрос судейства на матче "Ростов" - "Спартак" рассматривается департаментом судейства и инспектирования и находится на контроле у руководства РФС. Оценка работы судей будет вынесена РФС позднее, после окончания тура", - приводят заявление пресс-службы РФС российские СМИ.
Ростовский клуб недоволен целым рядом эпизодов судейства Левникова. Ростовчане считают, что арбитр не назначил два пенальти в ворота "Спартака", а также должен был удалить полузащитника "красно-белых" Зелимхана Бакаева. В связи с этим "Ростов" будет добиваться наказания арбитра.
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