РФС рассмотрит твит Джикии "о шоколадках"

Теги спартак москвагеоргий джикия

РФС рассмотрит твит Джикии "о шоколадках"

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев инициировал дело против защитника "Спартака" Георгия Джикии, который подозревается в проявлении расизма.

"Запрос поступил. Его рассмотрение состоится на следующей неделе", – заявил секретарь комитета РФС по этике Алексей Ершов в интервью российским СМИ.

Напомним, что Джикия в клубном твиттере выложил видео с бразильцами Луисом Адриано, Педро Рошей и Фернандо, подписав его: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце".

Не пропустите: Промес прокомментировал расистский скандал в "Спартаке". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

В рамках первого четвертьфинального матча Кубка Испании "Реал" навестит "Леганес"

В рамках первого четвертьфинального матча Кубка Испании "Реал" навестит "Леганес"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов