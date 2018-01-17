РФС рассмотрит твит Джикии "о шоколадках"

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев инициировал дело против защитника "Спартака" Георгия Джикии, который подозревается в проявлении расизма.

"Запрос поступил. Его рассмотрение состоится на следующей неделе", – заявил секретарь комитета РФС по этике Алексей Ершов в интервью российским СМИ.

Напомним, что Джикия в клубном твиттере выложил видео с бразильцами Луисом Адриано, Педро Рошей и Фернандо, подписав его: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце".

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