РФС разрешил "Алании" подняться в ФНЛ не по спортивному принципу

"Алания" официально поднялась из ПФЛ в ФНЛ. Соответствующее решение утвердил сегодня исполком РФС.

Напомним, что команда из Владикавказа финишировала на втором месте в зоне "Юг", однако ей всё равно разрешили повыситься в классе.

Для "Алании" сезон ФНЛ стартует 1 августа домашним матчем против "СКА-Хабаровска".

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