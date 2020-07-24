РФС разрешил "Алании" подняться в ФНЛ не по спортивному принципу

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РФС разрешил "Алании" подняться в ФНЛ не по спортивному принципу

"Алания" официально поднялась из ПФЛ в ФНЛ. Соответствующее решение утвердил сегодня исполком РФС.

Напомним, что команда из Владикавказа финишировала на втором месте в зоне "Юг", однако ей всё равно разрешили повыситься в классе.

Для "Алании" сезон ФНЛ стартует 1 августа домашним матчем против "СКА-Хабаровска".

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