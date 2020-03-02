РФС разрешил Имбула перейти в "Сочи", несмотря на закрытие трансферного окна

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РФС разрешил Имбула перейти в "Сочи", несмотря на закрытие трансферного окна

Конголезский полузащитник Жанелли Имбула в ближайшее время может перейти в "Сочи", сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

РФС разрешил "Сочи" заявить игрока, несмотря на закрытие трансферного окна. Ранее хавбек расторг контракт со "Сток Сити", поэтому достанется российскому клубу бесплатно.

В нынешнем сезоне 27-летний Имбула выступал за "Лечче" на правах аренды, но провел за итальянский клуб всего три матча. Ранее он играл за "Генгам", "Марсель", "Порту", "Тулузу" и "Райо Вальекано". За сборную ДР Конго сыграл два матча.

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