РФС разрешил "Ротору" регистрировать новых игроков

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РФС разрешил "Ротору" регистрировать новых игроков

РФС разрешил "Ротору" регистрировать новых футболистов. Союз снял запрет с волгоградского клуба.

"Ротору" запрещено было регистрировать новых игроков из-за дела Артема Попова, который в начале июня покинул команду. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

"В связи с исполнением ГАУ Волгоградской области "СК "Ротор" решения Палаты по разрешению споров от 10 июля 2020 года по делу Попов vs. ФК "Ротор" снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с ГАУ Волгоградской области "СК "Ротор", наложенный в качестве обеспечительной меры. ГАУ Волгоградской области "СК "Ротор" имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов", - говорится в сообщении.

Напомним, что "Ротор" финишировал первым в досрочно завершённом розыгрыше ФНЛ и должен сыграть в высшем дивизионе впервые с 2004 года.

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