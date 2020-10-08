РФС решил сократить квоту зрителей на матче Россия - Швеция до 5 тысяч

РФС решил сократить квоту зрителей на товарищеском матче России со Швецией.

Встречу смогут посетить лишь 5 тысяч человек. Данные меры приняты из-за большого роста зараженных коронавирусом.

"Мы очень рады, что впервые в этом году наша команда сыграет при поддержке болельщиков. Но в связи с эпидемиологической ситуацией мы решили немного сократить квоту с изначально разрешенных 30% от общей вместимости.

На сегодняшнем матче мы ожидаем порядка 5 тысяч зрителей. Призываем наших болельщиков соблюдать социальную дистанцию и носить на стадионе маску и перчатки", - сообщает пресс-служба союза.

Встреча состоится сегодня, 8 октября, на стадионе "ВЭБ Арена". Начало - в 19:15 (мск).

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