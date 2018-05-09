РФС сделал заявление о возможности участия "Тосно" в Лиге Европы

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РФС сделал заявление о возможности участия "Тосно" в Лиге Европы
Глава отдела лицензирования РФС Евгений Летин заявил, что "Тосно", который выиграл Кубок России, не примет участия в Лиге Европы из-за отсутствия лицензии.

"Александр Александрович Алаев уже все сказал. Футбольный клуб "Тосно" просрочил все сроки подачи заявки на лицензирование для участие в еврокубках. Таким образом питерский клуб никоим образом не сможет принять участие в групповом этапе Лиги Европы", - приводят слова Летина российские СМИ.

Ожидается, что вместо "Тосно" путевку в еврокубки получил клуб, который займет шестое место в Премьер-лиге.

Не пропустите: "Тосно" обыгрывает "Авангард" и становится обладателем Кубка России. | http://soccernews.ru

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