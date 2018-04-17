РФС сменил руководство судейского корпуса

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РФС сменил руководство судейского корпуса

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев заявил, что новым руководителем судейского корпуса стал Александр Егоров.

"РФС принял решение расторгнуть трудовой договор с руководителем Департамента судейства и инспектирования Андреем Будогосским. Исполняющим обязанности руководителя до конца текущего футбольного сезона назначен Александр Егоров. Он уже работает определенное время в судейской управленческой структуре, и мы очень надеемся на его опыт и профессионализм. Также на заседании Бюро Исполкома РФС принято решение назначить руководителем Судейского комитета Валентина Иванова (Андрей Бутенко останется членом комитета), а руководителем Контрольно-квалификационной комиссии по судейству Николая Левникова (Юрий Баскаков станет заместителем руководителя).

Мы благодарим Андрея Будогосского, Андрея Бутенко и Юрия Баскакова за проделанную работу на посту руководителей соответствующих подразделений. Кроме того, РФС принял решение не назначать арбитра Артема Чистякова на матчи Премьер-лиги, ФНЛ и ПФЛ до конца 2018 года", – приводят слова Алаева российские СМИ.

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