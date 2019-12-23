РФС смягчил наказание Гинера, который предложил Егорову "застрелиться"

Санкции в отношении президента ЦСКА Евгения Гинера были смягчены, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

"Принято решение удовлетворить жалобу Евгений Гинера на решение комитета РФС по этике от 13 декабря 2019 года частично. Изменить решение, изложив его в следующей редакции:

В связи с допущенными Гинером нарушениями Регламента РФС по этике, в соответствии со ст. ст. 3, 4 Регламента РФС по этике применить к нему санкции в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на девять месяцев, при этом три месяца, начиная с даты вынесения решения, считать реальным наказанием, а шесть месяцев - условной спортивной санкцией; в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении РФС.

Напомним, что Гинер остался крайне недоволен судейством матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:1). После матча президент московского клуба предложил "застрелиться" главе департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову. Также Гинер заявил, что Егоров берет взятки за назначение судей на матчи чемпионата России.

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