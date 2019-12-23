РФС смягчил наказание Гинера, который предложил Егорову "застрелиться"
Санкции в отношении президента ЦСКА Евгения Гинера были смягчены, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.
"Принято решение удовлетворить жалобу Евгений Гинера на решение комитета РФС по этике от 13 декабря 2019 года частично. Изменить решение, изложив его в следующей редакции:
В связи с допущенными Гинером нарушениями Регламента РФС по этике, в соответствии со ст. ст. 3, 4 Регламента РФС по этике применить к нему санкции в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на девять месяцев, при этом три месяца, начиная с даты вынесения решения, считать реальным наказанием, а шесть месяцев - условной спортивной санкцией; в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении РФС.
Напомним, что Гинер остался крайне недоволен судейством матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:1). После матча президент московского клуба предложил "застрелиться" главе департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову. Также Гинер заявил, что Егоров берет взятки за назначение судей на матчи чемпионата России.
Не пропустите: Бывший игрок "Зенита" заявил, что против ЦСКА подкупают судей. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Дзюба признан лучшим футболистом года в России
-
Рамос и Пике претендуют на попадание в команду года УЕФА
-
Матч имени вратарей: "Реал" провел одну из лучших встреч в сезоне, но не смог забить "Атлетику" в рамках 18 тура Ла Лиги
-
УЕФА: "Спартак" - лучший российский клуб в истории Лиги Чемпионов
-
"Барселона" платит самые высокие зарплаты в мировом спорте
Лента новостей
-
"Реал" забил 100 мячей во всех турнирах в течение 2019 года
-
РФС смягчил наказание Гинера, который предложил Егорову "застрелиться"
-
Дзюба признан лучшим футболистом года в России
-
Глушаков оценил игру "Спартака" в нынешнем сезоне
-
1
Сон Хын Мин получил суровое наказание за удаление в матче с "Челси"
-
"Ростов" нашел замену Шомуродову в Норвегии
-
"Эспаньол" намерен усилиться бывшим форвардом "Зенита" Халком
-
Куртуа высказался о низкой результативности "Реала" в последних матчах
-
3
Мбаппе высказался о своем соперничестве с Неймаром
-
ПСЖ и "Ювентус" близки к обмену игроками
-
2
"Тоттенхэм" оспорил красную карточку Сон Хын Мина в матче с "Челси"
-
4
Мбаппе рассказал о своей борьбе с Месси за "Золотую бутсу"-2019
-
Мбаппе - лучший футболист Франции по итогам года
-
ПСЖ, "Ювентус" и "Атлетико" поборются за вратаря сборной Аргентины
-
"Севилья" отказала ЦСКА в аренде форварда
-
1
Жена Икарди критически высказалась об игре Лукаку
-
ЦСКА подписал лучшего бомбардира чемпионата Беларуси
-
1
Глушаков рассказал о своем скандальном разводе с бывшей женой
-
Вышел трейлер фильма об Эдуарде Стрельцове
-
1
Глушаков рассказал о своих отношениях с Каррерой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15