РФС снял с "Анжи" трансферный бан

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РФС снял с "Анжи" трансферный бан

Российский футбольный союз снял трансферный бан с махачкалинского "Анжи".

Теперь дагестанский клуб сможет регистрировать новых игроков.

Напомним, что "Анжи" был наказан по делу о разбирательстве с московским "Араратом", подробности которого не уточняются.

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