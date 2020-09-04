РФС снял с "Динамо" трансферный бан

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РФС снял с "Динамо" трансферный бан

Московское "Динамо" выплатило долги бывшему форварду команды Николаю Обольскому.

В связи с этим палата РФС по разрешению споров сняла со столичного клуба запрет на регистрацию новичков.

"В связи с исполнением "Динамо" решения по делу Обольского снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с "Динамо", наложенный в качестве обеспечительной меры. "Динамо" имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов", - говорится в официальном заявлении палаты.

"Динамо" набрало 11 очков в 6 стартовых турах РПЛ и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Минувшим летом "бело-голубые" приобрели полузащитников Даниила Фомина и Николу Моро, а также выкупили нападающего Сильвестра Игбоуна.

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