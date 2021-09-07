РФС снял с "Локомотива" трансферный бан
Московский "Локомотив" сообщил, что аннулированы санкции в отношении клуба за задолженность перед Соломоном Кверквелией.
"Железнодорожники" полностью рассчитались с грузинским футболистом и теперь снова могут регистрировать новых игроков.
Напомним, что Кверквелия покинул столичную команду минувшим летом в связи с истечением срока контракта.
Трансферное окно в России закрывается сегодня. "Локомотив" уже подписал 8 новичков.
Не пропустите: "Локомотив" назвал заявку на Лигу Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Лунев высказался о возможном возвращении в "Зенит"
-
Сборная Германии теряет Ройса
-
Миранчук может пропустить до полугода из-за травмы
-
Роналдо высказался о фаворите Лиги чемпионов
-
Пике раскритиковал Бартомеу
-
Кофрие - о "Спартаке": "Это трансфер всей моей жизни"
-
"Атлетико" определился с заменой для Облака
-
РФС снял с "Локомотива" трансферный бан
-
В "Нижнем Новгороде" отреагировали на слухи об интересе к Шапи
-
В сборной Аргентины знали о требовании исключить из заявки четырёх игроков из АПЛ на матч с Бразилией
-
Роналдо порассуждал о шансах ПСЖ выиграть Лигу Чемпионов
-
"Интер" готовит новые контракты для трёх лидеров команды
-
Лунев высказался о пропуске Евро-2020
-
Данило назвал трёх фаворитов Лиги Чемпионов
-
ЦСКА может усилиться вингером "Барселоны"
-
"Арсенал" бесплатно подписал двух опытных игроков
-
"Ливерпуль" нацелился на полузащитника "Валенсии"
-
Президент ФИФА прокомментировал отмену скандального матча Бразилия - Аргентина
-
Гендиректор "Спартака" оценил летнюю трансферную кампанию клуба
-
Лунев объяснил свой отказ возвращаться в "Зенит"