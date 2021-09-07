РФС снял с "Локомотива" трансферный бан

Московский "Локомотив" сообщил, что аннулированы санкции в отношении клуба за задолженность перед Соломоном Кверквелией.

"Железнодорожники" полностью рассчитались с грузинским футболистом и теперь снова могут регистрировать новых игроков.

Напомним, что Кверквелия покинул столичную команду минувшим летом в связи с истечением срока контракта.

Трансферное окно в России закрывается сегодня. "Локомотив" уже подписал 8 новичков.

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