РФС снял с "Рубина" запрет на регистрацию новых игроков

Российский футбольный союз снял с "Рубина" запрет на регистрацию новых игроков.

Напомним, что в конце июня РФС наказал казанский клуб трансферным баном за долги перед полузащитником Альбертом Шариповым.

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