РФС снял санкции с "Рубина" и "Крыльев Советов"

Российский футбольный союз снял санкции с "Рубина" и "Крыльев Советов", сообщает официальный сайт организации.

РФС отменил запрет на регистрацию новичков, который действовал для казанского и самарского клубов с 6-го и 1-го февраля соответственно.

Напомним, что "Рубин" наказывался за долги по зарплате перед Сосланом Джанаевым и Фёдором Кудряшовым, а "Крылья Советов" - за задолженность перед Георги Лорией.

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