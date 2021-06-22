РФС соберет внеочередной исполком для оценкы работы Черчесова

Теги рфсроссиястанислав черчесовчемпионат европы

РФС соберет внеочередной исполком для оценкы работы ЧерчесоваФото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Российский футбольный союз соберет внеочередной исполком для оценки работы главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова после вылета команды с Евро-2020.

"В ближайшее время будет проведен внеочередной исполком РФС, главной темой которого станут результаты сборной России на чемпионате Европы по футболу.

Там будет присутствовать главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, для подведения итогов выступлений команды на чемпионате Европы. После этого члены Исполкома дадут свою оценку работы тренерского штаба", – сказали в службе коммуникаций РФС.

Напомним, что вчера сборная России разгромно проиграла Дании со счетом 1:4 и вылетела с Евро-2020 заняв 4 место в группе.

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