РФС сократил дисквалификацию Карпина
Фото сайт РПЛ
Наставник "Ростова" Валерий Карпин пропустит только один матч из-за дисквалификации.
Апелляционный комитет РФС частично удовлетворил жалобу донского клуба и смягчил наказание для тренера.
Изначально Карпину влепили бан на три игры. Он пытался физически воздействовать на арбитра в поединке 30-го тура РПЛ против "Краснодара" (1:3).
Таким образом, "Ростов" будет 23 июля играть без главного тренера с московским "Динамо".
Не пропустите: Карпин высказался о гипотетическом назначении в сборную России. | http://soccernews.ru
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