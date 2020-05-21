РФС сообщил, что новый сезон РПЛ начнётся 2 или 5 августа

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РФС сообщил, что новый сезон РПЛ начнётся 2 или 5 августа

РФС озвучил даты начала нового сезона РПЛ, если розыгрыш будет возобновлен. Об этом сообщает "Чемпионат".

Если рестарт состоится 21 июня, то новый сезон стартует 2 августа, если 28 июня - 5 августа.

Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавиурса. Ранее сообщалось, что несколько игроков РПЛ заражены Covid-19.

А еще: В РФС рассказали о медицинском регламенте перед возобновлением РПЛ| http://soccernews.ru
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