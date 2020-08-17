РФС сообщил об отстранении Казарцева от судейства на неопределенное время
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал, что арбитр Василий Казарцев отстранен от работы на неопределенное время из-за ошибок, допущенных в матче 1-го тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" (2:2).
Напомним, в этой встрече было назначено два спорных пенальти, которые помогли южанам уйти от поражения.
"Судейский комитет завершил расследование в отношении судей матча "Спартак" - "Сочи" Василия Казарцева и Алексея Еськова. Арбитры успешно прошли проверку на полиграфе по итогам этой игры. Хочу поблагодарить их за сотрудничество. Несмотря на это, РФС принял решение отстранить Василия Казарцева от работы арбитром на неопределенное время.
После получения результатов я обратился в Комитет по этике РФС с просьбой оценить многочисленные высказывания Председателя совета директоров "Спартака" Леонида Федуна в отношении судейского корпуса и наших арбитров.
Российский футбольный союз делает и продолжит делать все возможное для защиты честной игры, но мы также будем защищать репутацию наших арбитров", - сказал Алаев.
Отметим, что из-за ошибок Казарцева владелец "Спартака" Леонид Федун хотел снять команду с чемпионата России.
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