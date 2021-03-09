РФС сообщил стоимость билетов на матч отбора ЧМ-2022 Россия - Словения
Российский футбольный союз (РФС) объявил о начале продажи билетов на матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словении. Встреча состоится 27 марта в Сочи на стадионе "Фишт", и начнется в 17:00 мск.
Стоимость билетов составит от 1200 до 1600 рублей. В связи с коронавирусными ограничениями на стадион пустят не более 30 процентов зрителей от общей вместимости стадиона.
Сборная России в отборе ЧМ-2022 сыграет в группе Н вместе с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.
Не пропустите: Семак не считает сборную России фаворитом на Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Лента новостей
-
"Барселона" определилась с главными трансферными целями на лето
-
"Марсель" представил Сампаоли. Тренер выглядел грустным (фото)
-
РФС сообщил стоимость билетов на матч отбора ЧМ-2022 Россия - Словения
-
Политик "Единой России" предложил пригласить Йоахима Лёва в "Спартак"
-
1
Кержаков оценил шансы Кокорина заиграть в чемпионате Италии
-
Отец Кавани рассказал, почему форвард хочет покинуть "Манчестер Юнайтед"
-
1
Артем Милевский определился с датой завершения карьеры
-
Вратарь "Спартака" продал футболку Мбаппе на благотворительном аукционе
-
Источник: Алаба перейдет в "Барселону"
-
Ибрагимович договорился о новом контракте с "Миланом": стали известны детали соглашения
-
Гендиректор "Тамбова" пошутила о замене Рыжикову, который покинет клуб
-
Гвардиола высказался о шансах "Манчестер Юнайтед" выиграть чемпионат Англии
-
В Германии назвали главного кандидата на замену Леву в национальной сборной
-
1
Вейналдум рассказал, как "Ливерпуль" может спасти сезон
-
Юлиан Нагельсманн: "В футболе происходят безумные вещи, поэтому мы еще можем отыграться"
-
Сразу две встречи в ФНЛ перенесли на дневное время из-за мороза
-
2
Клопп не собирается уходить из "Ливерпуля" в сборную Германии
-
Защитник "Штутгарта" Антон не перейдет в "Зенит"
-
Защитник "Вильярреала" Торрес может перейти в один из клубов Манчестера
-
Павар вернулся к тренировкам после коронавируса
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3