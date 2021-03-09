РФС сообщил стоимость билетов на матч отбора ЧМ-2022 Россия - Словения

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РФС сообщил стоимость билетов на матч отбора ЧМ-2022 Россия - Словения

Российский футбольный союз (РФС) объявил о начале продажи билетов на матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словении. Встреча состоится 27 марта в Сочи на стадионе "Фишт", и начнется в 17:00 мск.

Стоимость билетов составит от 1200 до 1600 рублей. В связи с коронавирусными ограничениями на стадион пустят не более 30 процентов зрителей от общей вместимости стадиона. 

Сборная России в отборе ЧМ-2022 сыграет в группе Н вместе с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

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