РФС сурово наказал тренера "Сочи" за оскорбление арбитра
Главы Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер "Сочи" Владимир Федотов дисквалифицирован на три матча за оскорбление арбитра в поединке 16-го тура с "Уралом" (0:1). Кроме того, наставник оштрафован на 300 тысяч рублей.
"Необходимо отметить, что это не первый случай удаления Федотова в матчах РПЛ. Два месяца назад рассматривался инцидент в матче с "Краснодаром". За подобное нарушение были применены санкции", - приводят слова Григорьянца "РИА Новости".
Таким образом, Федотов не сможет руководить командой в матчах чемпионата России с "Ахматом" (7 декабря), "Спартаком" (12 декабря) и "Динамо" (16 декабря).
Не пропустите: Три клуба РПЛ проявляют интерес к Евсееву. | http://soccernews.ru
главное
-
AS: "Реал" не собирается увольнять Зидана
-
УЕФА рассматривает вариант с изменением формата Лиги Чемпионов
-
Будущее Зидана в "Реале" под вопросом
-
"Реал", "Интер" и "Атлетико" могут вылететь, "Локомотив" на грани краха, "Бавария" и "Ливерпуль" не имеют проблем: итоги вчерашнего игрового дня в Лиге Чемпионов
-
Три клуба РПЛ проявляют интерес к Евсееву
Лента новостей
-
Бруну Фернандеш в 5-й раз признан лучшим игроком месяца в "Манчестер Юнайтед"
-
Марадона перед смертью обратился к парню своей бывшей жены
-
РФС сурово наказал тренера "Сочи" за оскорбление арбитра
-
Мюллер вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории Лиги Чемпионов
-
Артета рассказал о состоянии Давида Луиса, который столкнулся головами с Хименесом
-
AS: "Реал" не собирается увольнять Зидана
-
УЕФА рассматривает вариант с изменением формата Лиги Чемпионов
-
Месси и "Барселона" наказаны за жест форварда в память о Марадоне
-
Будущее Зидана в "Реале" под вопросом
-
Основной защитник "Барселоны" заразился коронавирусом
-
Быстров оценил шансы "Спартака" попасть в топ-3 РПЛ в этом сезоне
-
Кессье ведет переговоры с "Миланом" о новом контракте
-
В ПСЖ произошел конфликт между главным тренером и одним из лидеров команды
-
Сын Марадоны признался, что не может смириться со смертью отца
-
Главный тренер сборной Колумбии Кейруша покинул свой пост
-
Быстров - об интервью Черчесова: "Эту тему еще долго будут муссировать"
-
"Реал", "Интер" и "Атлетико" могут вылететь, "Локомотив" на грани краха, "Бавария" и "Ливерпуль" не имеют проблем: итоги вчерашнего игрового дня в Лиге Чемпионов
-
Гендиректор "Тамбова" рассказала о расходах на аренду стадиона в Саранске
-
Три клуба РПЛ проявляют интерес к Евсееву
-
Самедов не верит в успех "Локомотива" в матче ЛЧ с "Баварией"