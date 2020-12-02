РФС сурово наказал тренера "Сочи" за оскорбление арбитра

Главы Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер "Сочи" Владимир Федотов дисквалифицирован на три матча за оскорбление арбитра в поединке 16-го тура с "Уралом" (0:1). Кроме того, наставник оштрафован на 300 тысяч рублей.

"Необходимо отметить, что это не первый случай удаления Федотова в матчах РПЛ. Два месяца назад рассматривался инцидент в матче с "Краснодаром". За подобное нарушение были применены санкции", - приводят слова Григорьянца "РИА Новости".

Таким образом, Федотов не сможет руководить командой в матчах чемпионата России с "Ахматом" (7 декабря), "Спартаком" (12 декабря) и "Динамо" (16 декабря).

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