РФС: "Тосно" не сможет сыграть в Лиге Европы ни при каких обстоятельствах"
Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев рассказал о том, что победитель Кубка России-2017/2018 "Тосно" не примет участие в еврокубках.
По его словам, это не произойдет ни при каких обстоятельствах.
"Есть ли шансы? К моему огромному сожалению, нет. Все сроки прошли. К тому же определенные процедуры, которые они уже точно не смогут пройти. Хочется поздравить молодой клуб, который добился такого успеха, с грандиозной победой. Хочу, чтобы "Тосно" продолжал развиваться на том же уровне и прогрессировал. Я разговаривал сейчас с клубными руководителями, и уверен, что они выстроят работу так, что когда в следующий раз команда будет претендовать на выход в один из еврокубков, то никаких организационных и финансовых вопросов насчет них не будет. Так что желаю благополучия и долгих лет жизни команде.
Прецедент с "Ростовом" в 2014 году? Вся суть в том, что "Тосно" не подавал документов на получение лицензии. "Ростову" же было отказано в ней, и он оспаривал это решение. Сейчас ситуация иная. Лучше будет, если сами руководители клуба из Ленинградской области прокомментируют мотивацию своих решений. Возможно, тогда они сами понимали, что на тот момент они не соответствуют тем требованиям, которые ставятся перед участником Лиги Европы", - сказал он.
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