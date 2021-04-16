РФС утвердил мировое соглашение "Рубина" и "Краснодара" по делу Игнатьева

Теги рфсиван игнатьеврубинкраснодар

РФС утвердил мировое соглашение "Рубина" и "Краснодара" по делу Игнатьева

Фото инстаграм Ивана Игнатьева

Стало известно об окончательном урегулировании спора между "Рубином" и "Краснодаром".

"Быки" подавали жалобу в РФС из-за задолженности казанского клуба по выплатам за трансфер форварда Ивана Игнатьева.

Напомним, что в декабре 2019 года футболист сменил команду за 7 миллионов евро.

В итоге проблема была решена, а РФС утвердил мировое соглашение между клубами.

Игнатьев сыграл за "Рубин" 27 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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