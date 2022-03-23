РФС утвердил новый лимит на легионеров в РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) утвердил новый лимит на легионеров в Российской Премьер-Лиге, сообщается на официальном сайте организации.

Количество иностранных игроков в заявке на сезон увеличено с 8 до 13. При этом на поле одновременно могут находиться на более восьми легионеров. Кроме того, клубы обязаны включать в заявку на сезон не менее 12 доморощенных футболистов.

Новый лимит будет действовать со следующего сезона.

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