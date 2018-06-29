РФС утвердил новый регламент по формированию заявок команд

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РФС утвердил новый регламент по формированию заявок команд

РФС утвердил новый регламент по формированию заявок команд.

Так, со следующего сезона клубы РПЛ будут иметь право заявлять только 25 футболистов, а ранее разрешалось 35.

Также в заявке команд должно быть как минимум два доморощенных игрока - под эти критерии попадают футболисты, которые находились в системе клуба не менее 36 месяцев в возрасте с 12 до 23 лет.

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