РФС утвердил революционное изменение в формате Кубка России

Теги кубок россиирфсалександр дюков

РФС утвердил революционное изменение в формате Кубка России
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что с нового сезона в Кубке России будет введен групповой этап.

"Что касается формата Кубка России, то в рамках этого турнира будет проведен групповой этап. Будет создано 10 групп по три команды из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Кроме того, клубы, которые принимают участие в еврокубках начнут свое участие в Кубке с 1/8 финала. Данная стадия будет сыграна в марте месяца", - приводят слова Дюкова российские СМИ.

Чаще всех Кубок России выигрывал "Локомотив", который становился обладателем трофея восемь раз. Второе место занимает ЦСКА (7). Далее идут "Спартак" и "Зенит", которые выигрывали трофей по 3 раза. По одному титулу в активе "Динамо", "Рубина", "Ростова", "Торпедо", "Терека" и "Тосно".

Не пропустите: Назван город, который примет финал Кубка России в этом году. | http://soccernews.ru
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