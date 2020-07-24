РФС утвердил сроки летнего и зимнего трансферного окна в России
Стало известно, когда в России будут открыты и закрыты два ближайших трансферных окна.
Летнее ТО продлится почти три месяца - с 26 июля по 17 октября.
Зимой у клубов будет менее месяца на регистрацию новичков - с 29 января по 25 февраля.
Напомним, что российский футбольный сезон завершится 25 июля финалом Кубка России, а новый стартует уже 7 августа матчем за Суперкубок России.
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|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22