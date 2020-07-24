РФС утвердил сроки летнего и зимнего трансферного окна в России

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РФС утвердил сроки летнего и зимнего трансферного окна в России

Стало известно, когда в России будут открыты и закрыты два ближайших трансферных окна.

Летнее ТО продлится почти три месяца - с 26 июля по 17 октября.

Зимой у клубов будет менее месяца на регистрацию новичков - с 29 января по 25 февраля.

Напомним, что российский футбольный сезон завершится 25 июля финалом Кубка России, а новый стартует уже 7 августа матчем за Суперкубок России.

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