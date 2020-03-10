РФС: "В ближайшее время определим порядок проведения матчей в Москве под нашей эгидой"

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РФС: "В ближайшее время определим порядок проведения матчей в Москве под нашей эгидой"

В Москве ограничат мероприятия численностью более пяти тысяч человек. В РФС сообщили, что в скором времени организация решит в каком порядке будут проведены матчи в столице.

"РФС исполняет указания исполнительной власти. В ближайшее время определим порядок проведения матчей в Москве под нашей эгидой", - рассказал директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

Данные меры приняты из-за вспышки коронавируса.

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