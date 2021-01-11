РФС ведёт переговоры о первоочерёдной вакцинации игроков сборной России от коронавируса

Российский футбольный союз хочет побыстрее вакцинировать от коронавируса игроков сборной.

В службе коммуникаций РФС подтвердили, что переговоры о первоочередной вакцинации футболистов национальной команды уже ведутся.

"РФС ведёт переговоры с Минспорта и ФМБА (Федеральным медико‑биологическим агентством - примечание Soccernews) России о возможности первоочерёдной вакцинации от коронавируса футболистов сборных России по футболу. Возможна вакцинация футболистов как основной команды, так и молодёжной", - цитирует "Чемпионат" заявление РФС.

Напомним, что в марте российская сборная проведёт три матча квалификации ЧМ-2022 - против Мальты, Словении и Словакии.

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