РФС, возможно, будет выплачивать компенсации игрокам, заразившимся коронавирусом

РФС будет готов выплачивать компенсацию игрокам, которые заразятся коронавирусом.

"РФС занимается рассмотрением вопросов касательно компенсаций игрокам, которые заболеют коронавирусом. Если клубы начнут массово сниматься, так как у них не будет хватать футболистов для соревнований, исполком примет соответствующее решение. Иначе это будет другой чемпионат.

Также решается вопрос замены выпадающих игроков. Возможно, будет разрешена дозаявка игроков из академии и пролонгация футболистов в аренде вне регистрационного периода", - заявил директор по развитию союза Максим Митрофанов.

Напомним, что сезон РПЛ должен возобновиться 21 июня.

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