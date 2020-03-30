РФС временно изменил логотип из-за пандемии коронавируса

РФС в инстаграме опубликовал фото нового логотипа, который был временно изменен на фоне пандемии коронавируса. Теперь над двуглавым орлом "крыша".

Пресс-служба добавила хэштег #ОставайтесьДома.

По последним данным, число заразившихся во всем мире составляет 724 759 человек, 34 020 из которых скончались, а 152 087 - выздоровели. В России количество заболевших превысило 1,8 тыс.

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