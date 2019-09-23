РФС временно сняла с "Тамбова" запрет на регистрацию новых игроков
Палата по разрешению споров РФС на некоторое время сняла с "Тамбова" запрет на регистрацию новых игроков, сообщается на официальном сайте РФС.
Напомним, что запрет к клубу был применен из-за задолженности перед игроком Вагизом Галиулиным.
Таким образом, "Тамбов" может регистрировать футболистов до 31 октября 2019 года.
Команда с 8 очками располагается на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" с 20 очками расположился на 3 позиции.
В следующем туре подопечные "Тамбов" сыграет с "Крыльями Советов". Матч состоится 28 сентября и начнется - в 14:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4