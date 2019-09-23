РФС временно сняла с "Тамбова" запрет на регистрацию новых игроков

Палата по разрешению споров РФС на некоторое время сняла с "Тамбова" запрет на регистрацию новых игроков, сообщается на официальном сайте РФС.



Напомним, что запрет к клубу был применен из-за задолженности перед игроком Вагизом Галиулиным.



Таким образом, "Тамбов" может регистрировать футболистов до 31 октября 2019 года.



Команда с 8 очками располагается на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" с 20 очками расположился на 3 позиции.

В следующем туре подопечные "Тамбов" сыграет с "Крыльями Советов". Матч состоится 28 сентября и начнется - в 14:00 (мск).

А еще: Дубль Мелкадзе помог "Тамбову" обыграть "Ростов"| http://soccernews.ru