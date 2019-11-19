РФС ввёл систему штрафов для игроков сборной России
СМИ узнали, какие штрафы предусмотрены для игроков сборной России в случае различного рода нарушений.
Так, за опоздание на сбор, тренировку, собрание, матч, мероприятие РФС, ФИФА или УЕФА футболиста накажут взысканием в размере 500 евро. Пропуск всего вышеперечисленного без уважительной причины - 750 евро.
За опоздание на официальное мероприятие национальной команды штрафы от РФС уже жёстче - 1000 евро, пропуск без уважительной причины - 1250 евро.
Если игроки отказываются подчиняться распоряжениям Станислава Черчесова, его тренерского штаба или руководства РФС, то их оштрафуют на 1500 евро.
Аналогичную сумму придётся заплатить за неспортивное поведение во время сбора, тренировки, собрания, матча или нарушение норм морали и нравственности как в личной жизни, так и в обществе.
И наконец самые крупные санкции - 3000 евро штрафа - будут применены в случае нарушения футболистом спонсорского контракта РФС, разглашения закрытой информации, удаления за серьёзное нарушение или оскорбительное поведение.
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|Команда
|М
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|Зенит Санкт-Петербург
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|2
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|16
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|3
|Ростов
|16
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|4
|ЦСКА Москва
|16
|30
|5
|Краснодар
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|16
|19
|8
|Оренбург
|16
|19
|9
|Урал
|16
|19
|10
|Уфа
|16
|18
|11
|Динамо Москва
|16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Рубин
|16
|17
|14
|Тамбов
|16
|17
|15
|Ахмат
|16
|15
|16
|Сочи
|16
|13