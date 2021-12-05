РФС выделила почти миллиард рублей на детский футбол

Фото: инстаграм РФС/Автор неизвестен

РФС выделил более 700 миллионов рублей, полученных благодаря выплатам от букмекеров, на развитие детского футбола, сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации источника, 14 академий, которые прошли аттестацию РФС, получили по 42 миллиона рублей. В список вошли академии "Балтики", "Ротора", "Волгаря", "Велеса", "Факела", "Оренбурга", "Торпедо", "Енисея", "Акрона", "Томи", хабаровского СКА, "Чайки", "Шинника" и "Чертаново".

Отмечается, что еще по 20 миллионов рублей получили три академии, у которых статус региональных центров РФС. Это "Строгино", "Тюмень" и "Алания".

Российский Футбольный Союз принял решение направить деньги от букмекерских доходов на октябрьском заседании исполкома.

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