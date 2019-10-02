РФС вынес наказание КАМАЗу за закрытых в клетке болельщиков "Спартака"

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц огласил наказание для футбольного клуба КАМАЗ за проведение матча 1/16 финала Кубка России против "Спартака".

Напомним, что стюарды стадиона в Набережных Челнах запирали болельщиков "красно-белых" в импровизированной клетке. Гостевой сектор арены был ограждён металлическими конструкциями, людей впускали через калитки, которые потом закрывали на ключ.

"За необеспечение безопасности на стадионе КАМАЗ оштрафован на 100 тысяч рублей, КДК обязал КАМАЗ провести один домашний матч Кубка России на нейтральном поле. Срок реальный. В случае повтора к клубу будут применены более строгие санкции", - сказал Григорьянц.

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