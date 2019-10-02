РФС вынес наказание КАМАЗу за закрытых в клетке болельщиков "Спартака"

2 Теги камазспартак москва

РФС вынес наказание КАМАЗу за закрытых в клетке болельщиков "Спартака"

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц огласил наказание для футбольного клуба КАМАЗ за проведение матча 1/16 финала Кубка России против "Спартака".

Напомним, что стюарды стадиона в Набережных Челнах запирали болельщиков "красно-белых" в импровизированной клетке. Гостевой сектор арены был ограждён металлическими конструкциями, людей впускали через калитки, которые потом закрывали на ключ.

"За необеспечение безопасности на стадионе КАМАЗ оштрафован на 100 тысяч рублей, КДК обязал КАМАЗ провести один домашний матч Кубка России на нейтральном поле. Срок реальный. В случае повтора к клубу будут применены более строгие санкции", - сказал Григорьянц.

Не пропустите: Крыховяк – лучший игрок РПЛ в сентябре. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А как еще оградить нормальных болельщиков от "спартаковских животных"?

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Шутка.

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Названы российские каналы, которые покажут ЧМ-2022

Названы российские каналы, которые покажут ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 11 25
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 11 23
3 Ростов Ростов 11 23
4 Краснодар Краснодар 11 23
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 11 23
6 Уфа Уфа 11 15
7 Урал Урал 11 14
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 11 14
9 Спартак Москва Спартак Москва 11 14
10 Сочи Сочи 11 12
11 Оренбург Оренбург 11 11
12 Крылья Советов Крылья Советов 11 11
13 Рубин Рубин 11 11
14 Динамо Москва Динамо Москва 11 10
15 Ахмат Ахмат 11 9
16 Тамбов Тамбов 11 8
Полная таблица

топ-5 тегов