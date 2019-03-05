РФС вынес решение по спору между "Рубином" и Караденизом

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РФС вынес решение по спору между "Рубином" и Караденизом

Палата РФС по разрешению споров вынесла решение по делу о финансовых претензиях Гёкдениза Карадениза к "Рубину".

Как сообщают российские СМИ, клуб обязали выплатить футболисту 35 миллионов рублей (около 500 тысяч евро).

Напомним, что изначально турок требовал 64 миллиона рублей (860 тысяч евро). Также палата отклонила требование игрока перевести на его счета 5 миллионов рублей в качестве процентов за просрочку выплаты долга.

39-летний Карадениз выступал за "Рубин" с 2008 по 2018 год, сыграл 300 матчей, забил 52 гола и сделал 57 ассистов.

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