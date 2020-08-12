РФС вынес вердикт по спорным моментам в матче "Спартак" - "Сочи"

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РФС вынес вердикт по спорным моментам в матче "Спартак" - "Сочи"

Экспертно-судейская комиссия РФС прокомментировала спорные моменты из матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" -"Сочи" (2:2), сообщает пресс-служба организации.

"Пенальти на 14-й минуте игры был назначен верно. По мнению комиссии, защитник "Спартака" Павел Маслов инициировал контакт с игроком "Сочи" Кириллом Заикой до касания мяча.

Пенальти, назначенный арбитром Василием Казарцевым на 88-й минуте игры, признан ошибочным. Контакт между защитником "Спартака" Самюэлем Жиго и хавбеком «Сочи» Анатолием Немченко назван игровым", - говорится в заявлении.

Напомним, что арбитр матча Василий Казарцев и VAR-ассистент Алексей Еськов пройдут тест на детекторе лжи. После матча владелец "Спартака" Леонид Федун заявил о снятии команды с чемпионата России. Впрочем, через пару дней Федун передумал снимать "Спартак" с РПЛ.

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Комментарии

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Карлыч69
Карлыч69

Какой же это вердикт? Спартак регулярно теряет очки через судейские "ошибки". Засуньте в жопу свои вердикты!

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