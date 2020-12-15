РФС вынес вердикт по спорным судейским решениям в матче "Сочи" - "Спартак"
Экспертно-судейская комиссии при президенте Российского футбольного союза вынесла вердикт по спорным судейским решениям в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги "Сочи" - "Спартак" (1:0).
"Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота ФК "Сочи" на 45-й минуте матча. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота ФК "Сочи" на 54-й минуте матча. Судья правильно вынес предупреждение футболисту "Спартака" на 81-й минуте матча", - говорится в Telegram-канале РФС.
Напомним, что единственный гол в начале второго тайма забил эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа.
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