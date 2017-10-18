РФС выпустил видеоролик по поводу падения сборной России в рейтинге ФИФА

Российский футбольный союз выпустил видеоролик с объяснением падения сборной России в рейтинге ФИФА.

Напомним, что в октябрьском рейтинге ФИФА российская национальная команда оказалась на рекордно низком для себя 65-м месте.

Видео: Почему сборная России идёт вниз в рейтинге ФИФА

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