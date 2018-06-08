РФС высказался по поводу "Амкара"

Теги амкар

РФС высказался по поводу "Амкара"

Глава отдела лицензирования РФС Евгений Летин высказался по поводу "Амкара".

"По "Амкару" мне пока нечего комментировать. Когда будет информация? Завтра" - приводят слова Летина российские СМИ.

Отметим, что пермский клуб имеет большие проблемы с финансами.

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