РФС высказался по поводу "Амкара"

Глава отдела лицензирования РФС Евгений Летин высказался по поводу "Амкара".

"По "Амкару" мне пока нечего комментировать. Когда будет информация? Завтра" - приводят слова Летина российские СМИ.

Отметим, что пермский клуб имеет большие проблемы с финансами.

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