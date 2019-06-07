РФС выступил с заявлением касательно возможного расширения российской Премьер-лиги

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РФС выступил с заявлением касательно возможного расширения российской Премьер-лиги

Пресс-служба Российского футбольного союза прокомментировала инициативу увеличить число участников РПЛ с 16 до 18 команд.

Напомним, что соответствующую идею накануне поддержали все клубы Премьер-лиги, кроме "Спартака".

"Инициатива увеличения лиги до 18 команд исходит от клубов, в частности такую идею на последнем исполкоме озвучил Евгений Гинер. РФС попросил РПЛ предоставить аргументацию. Сегодня идею поддержали клубы, но представители РФС в обсуждении вопроса не участвовали. Никаких материалов от лиги мы пока не получали, поэтому сейчас сложно говорить о целесообразности расширения. Безусловно, количество матчей надо увеличивать, но как - вопрос открытый. Необходимо учитывать спортивные, экономические факторы, соответствие регламентам, рассмотреть альтернативные расширению варианты", - говорится в заявлении РФС.

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