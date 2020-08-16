РФС выступил с заявлением о смерти 17-летнего игрока в Москве

РФС выступил с заявлением по поводу смерти 17-летнего футболиста Михаила Колосова.

Игрок скончался в Москве в субботу во время тренировки. Колосов потерял сознание во время товарищеского матча в Рублево. Спортсмена доставили в больницу, но спасти его жизнь не смогли.

"Российский футбольный союз выражает соболезнования родным и близким Михаила Колосова. РФС выясняет обстоятельства гибели игрока", - написано в заявлении организации.

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