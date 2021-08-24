РФС выступил с заявлением об изменении формата лиг и лимита на легионеров
Российский футбольный союз сформулировал официальную позицию по поводу планируемых реформ в РПЛ и других лигах страны.
"В понедельник, 23 августа, клубы РПЛ провели собрание, на котором обсуждались предложения по изменению формата соревнований и лимита на легионеров. В связи с появлением большого количества публикаций на эту тему РФС считает необходимым прояснить некоторые моменты, окружающие публичную дискуссию о потенциальных изменениях.
1. В РПЛ прошло совещательное собрание клубов - официального голосования не было, клубы обменивались мнениями.
2. Компания Hypercube, исследующая состояние российского футбола, продолжает работу. На этой неделе представители Hypercube проведут ещё ряд видеоконференций с менеджерами клубов, где обсудят свои предложения и ответят на все вопросы.
3. С первого дня работы Hyperсube открыт к конструктивному диалогу: критика, вопросы и встречные предложения только приветствуются, так как цель голландских партнёров - выработать оптимальное решение с учётом мнения всех заинтересованных сторон. Как мы и заявляли прежде, российскому футболу нужны изменения, поэтому в общей открытой дискуссии мы можем выработать наилучший вариант. Статус-кво наилучшим вариантом не выглядит. На всех прошедших и предстоящих конференциях клубы могут высказывать любые конструктивные пожелания и предложения.
4. Голосование клубов РПЛ состоится на общем собрании 31 августа. После этого позиция клубов будет направлена на рассмотрение исполкома РФС. Решение о формате соревнований закрепляется исполкомом. Потенциальные изменения лимита на легионеров в дальнейшем утверждаются Министерством спорта РФ.
5. Отметим, что российские болельщики поддержали потенциальные изменения структуры лиг. В середине июля мы открыли публичное анкетирование, его прошли 6530 болельщиков клубов РПЛ, ФНЛ-1 и ФНЛ-2", - говорится в заявлении РФС.
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