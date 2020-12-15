РФС выявил три судейские ошибки в матче ЦСКА - "Урал"

Экспертно-судейская комиссии при президенте Российского футбольного союза вынесла вердикт по спорным судейским решениям в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и екатеринбургским "Уралом" (2:2).

"Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче игроку "Урала" на 27-й минуте матча. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота "Урала" на 28-й минуте матча. Судья правильно вынес второе предупреждение в матче футболисту "Урала" на 47-й минуте матча. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота "Урала" на 57-й минуте матча", - говорится в Telegram-канале РФС.

Напомним, что ЦСКА дважды вел в счете по ходу матча, но упустил победу в концовке. "Урал" больше тайма играл в меньшинстве из-за удаления Павла Погребняка.

Не пропустите: ЦСКА намерен пригласить иностранного тренера. | http://soccernews.ru